Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità per la nostra privacy : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla società Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette della ...

'Razzista e omofobo su Facebook' - bufera sul concorrente Danilo. Poi i post vengono rimossi : Il Grande Fratello 15 ha appena riaperto i battenti che è già tempo di concorrenti omofobi. Danilo Aquino , 31 anni, è il romano coatto dalla battuta sempre pronta subito adottato dai social, ma sulla ...

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

Dati Facebook : Zuckerberg corre ai ripari sulla privacy - ecco il nuovo strumento Video : #Facebook sta vivendo forse il momento più difficile della sua storia. E' noto come il popolare social network sia finito nell'occhio del ciclone per via del fatto che milioni di Dati contenuti nei profili siano stati violati alla vigilia delle elezioni americane che hanno portato all'elezione di Donald Trump. Mark #Zuckerberg ha fatto mea culpa, ma a quanto pare i mercati non sembrano aver accettato le sue giustificazioni. E' come se, di punto ...

Facebook precipita in Borsa (-22% in otto giorni). Gli analisti controcorrente : compratelo : Nonostante il crollo a Wall Street, nove analisti su dieci continuano a consigliare di acquistare il titolo del social, stando ai dati FactSet raccolti su un panel di ben 45 professionisti specializzati. Ecco per quali motivi...

Ora Facebook vuole fare concorrenza anche a LinkedIn : Chi ci guadagna? L'ingresso di Facebook nel mondo delle offerte di lavoro non sarà comunque una sfida aperta a LinkedIn, il social network esclusivamente dedicato ai professionisti. Se LinkedIn si ...

