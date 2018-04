Facebook | come cambia per gli europei Novità in arrivo | ma la rete ha scaricato

Riconoscimento facciale e minori - come cambia Facebook per gli europei : Sono giorni di intensa attività a Menlo Park. Restyling di sezioni delle Impostazioni, post che spiegano il funzionamento della macchina, come quello di ieri sulla gestione dei dati da parte di Facebook quando l’utente non è collegato. Ora, si parla dell’adattamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Gdpr), che adesso l’azienda descrive come un’opportunità per costruire nuovi e ...

Facebook : raccogliamo dati come Google - Twitter e LinkedIn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

CRISI Facebook/ "Ha copiato app Nearby da start-up Milano". Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su come cancellarsi da FACEBOOK.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Facebook è come casa tua? Il dibattito sulla privacy nella Silicon Valley : nella definizione di riservatezza c’è una enorme differenza tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si può assimilare Facebook a casa propria, dove si condividono gioie e dolori con amici e familiari? O la si può assimilare forse a una piazza cittadina?...

Come risolvere problemi di condivisione tra Instagram e Facebook (come collegare gli account) : Instagram, una delle altre app di Mark Zuckerberg, consente di condividere storie e post con il tuo account Facebook. Può accadere però che qualcosa vada storto e non riesci proprio ad effettuare la condivisione, com’è possibili risolvere questo problema? Come condividere le storie di Instagram su Facebook Innanzitutto vediamo Come fare perché le storie di Instagram vengano condivise in automatico anche su Facebook. Per fare questo occorre ...

Come riconoscere un profilo Facebook falso in due minuti : Tra gli oltre due miliardi di persone che ogni mese utilizzano Facebook ce ne sono molte che purtroppo utilizzano il social network solo per tentare di frodare gli utenti per questo motivo è molto importante saper riconoscere un falso profilo e anche Come segnalarlo al social blu. Mark Zuckerberg è impegnato a risollevare le sorti della sua creatura dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha finalmente dato al mondo un’idea più chiara di ...

Facebook : come sapere se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati Video : Lo scandalo di Facebook [Video] sui dati rubati agli utenti sulla piattaforma social, che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ha preoccupato, non poco, tutti i profili personali potenzialmente coinvolti. Intanto Zuckerberg, fondatore e attuale presidente e amministratore delegato di #Facebook, insieme al suo team di tecnici e informatici, starebbe studiando strategie per correre al più presto ai ripari. Facebook: il messaggio che ...

Giada - studentessa suicida : 'Io e te come due sorelle' - l'addio della cugina su Facebook : La cugina di Giada De Filippo , la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all'università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è ...

Come si sono comportati i giornali italiani su Facebook durante le elezioni? Un'analisi : L’informazione italiana sui social media durante la campagna elettorale è stata sostanzialmente equilibrata. E’ il risultato di uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università di Urbino sui dati estratti dall’algoritmo Bias Tracker, creato per individuare pregiudizi e analizzare il ‘sentiment’ nelle pagine web. Negli ultimi mesi tutti hanno ...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Come scoprire se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati Facebook : Tool di Facebook per scoprire se i vostri dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica. Ecco Come scoprirlo in un click dal sito ufficiale di Facebook Caso Cambridge Analytica: I tuoi dati sono stati rubati? Ecco Come scoprirlo Ben 87 milioni di account Facebook sono stati usati per sottrarre dati dalla società Cambridge Analytica tra […]