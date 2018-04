Fabbrica bella e umanesimo metalmeccanico | ecco le vie per lo sviluppo italiano

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Fragile per quanto sia, la crescita economica continua e trova conferma anche nei dati del Fondo Monetario (+1,5%, nelle previsioni per il 2018). Ed è trainata dagli investimenti delle imprese, dall'export dei prodotti di qualità, dalla forza dell'economia reale che trova, proprio nell'industria innovativa, i suoi cardini. Due indicazioni trovano spazio, nel discorso pubblico economico: la "" e "l'". Cerchiamo di capire meglio.La "" è ben progettata, luminosa, accogliente e inclusiva, sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. E "intelligente", secondo i paradigmi digital di "Industria 4.0". È lain cui continuare a produrre il miglior made in Italy della meccanica e della gomma, della chimica e della farmaceutica, dell'arredamento, dell'alimentare e dell'abbigliamento, quelle ...