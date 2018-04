F1 Mondiale 2018 | la Ferrari è migliore della Mercedes in termini di potenza? In Germania

Braktec sponsor del Mondiale Trial FIM 2018 : Il produttore spagnolo di freni e frizioni J.Juan Group supporterà le TrialGP Series 2018, grazie all’accordo di sponsorizzazione che ha permesso a Braktec di divenire partner ufficiale del FIM World Championship. Braktec è da sempre sinonimo di Trial, essendo i propri componenti primo equipaggiamento di molti produttori di moto leader nel settore, oltre ad essere […] L'articolo Braktec sponsor del Mondiale Trial FIM 2018 sembra essere il ...

Il 7 maggio 2018 #donailtempo : iniziativa social per celebrare la 12ª Giornata Mondiale della Lentezza : Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di partire con un certo anticipo. In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la comunità del Festival per celebrare la 12esima Giornata Mondiale della Lentezza, fissata sul calendario il 7 maggio. L’invito è semplice, e rivolto ...

Verso Russia 2018 - Ibrahimovic : 'Che Mondiale sarebbe senza di me?' : L'ex calciatore del Manchester United , intervenuto nel programma statunitense ABC, è certo della sua presenza in Russia tra meno di due mesi: ' Certo che vado alla Coppa del Mondo, ma questa è l'...

Russia 2018 - Rosetti : “al Mondiale arbitri di qualità” : “L’unico criterio con cui sceglieremo chi andrà in Russia è la qualità”. Parola del responsabile italiano e responsabile per la Fifa per Russia 2018 del progetto VAR, Roberto Rosetti. “Molte nazioni vorrebbero introdurlo il Var ma serve un percorso lungo per preparare gli arbitri”. Come si portano alla pari degli altri gli arbitri che provengono da Federazioni dove non c’è il VAR? “Questo è il quinto ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Torna l’azzurro nel circuito Mondiale : tre coppie italiane al via in Cina : Scatta nella notte italiana con i due molto ben frequentati tornei di qualificazione, il torneo 4 Stelle del World Tour in programma a Xiamen in Cina che apre, di fatto, la stagione primaverile/estiva del circuito mondiale con tutti i tornei più importanti della stagione che conduce dritta alle qualificazioni olimpiche. Sono tre le coppie italiane iscritte al torneo cinese (che non vedrà al via Lupo/Nicolai, pronti a rientrare la prima settimana ...

F1 - Max Verstappen : dal nuovo Senna al nuovo Maldonado? Un inizio di Mondiale 2018 disastroso per l’olandese : “Il mio inizio di stagione è una m***a. Lo è per una serie di fattori. Tante cose sono andate storte e non è certo quello che volevo. Sicuramente devo cercare di rivedere tutto e fare meglio a partire dalla prossima gara”, queste le dichiarazioni a caldo di Max Verstappen, pilota della Red Bull, poco dopo la gara di Shanghai (Cina) nella quale l’olandese si è reso protagonista dell’ennesimo errore di quest’annata, ...

Fmi lascia a +3 - 9% le stime della crescita Mondiale 2018-19 : New York, 17 apr. , askanews, Il Fondo monetario internazionale ha lasciato a +3,9% le stime della crescita globale per il 2018 e per il 2019, in miglioramento rispetto al +3,8% registrato nel 2017, ...

Fmi lascia a +3 - 9% le stime della crescita Mondiale 2018-19 : Tra i rischi per l'economia mondiale, il Fondo ha citato politiche nazionali che ledono il commercio internazionale e un peggioramento delle tensioni geopolitiche. , segue, 17 aprile 2018 Diventa fan ...

Giornata Mondiale della Terra : il futuro dei viaggi sostenibili nel 2018 : Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) il 22 aprile, Booking vuole condividere i risultati del suo ultimo studio Sustainable Travel Report* condotto su scala globale. Il report dell’azienda numero uno al mondo per la prenotazione di strutture online, che permette a ogni viaggiatore di trovare l’alloggio ideale tra la più ampia scelta disponibile, mostra come il trend dei “viaggi green” sia in continua crescita. La maggior ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea allunga ad Aragon - ma Marco Melandri e la Ducati rispondono! : C’è sempre Jonathan Rea al comando del Mondiale Superbike 2018. Il pilota britannico della Kawasaki ha allungato dopo il weekend di Aragon, archiviato con un primo e un secondo posto. Alle sue spalle c’è ora Chaz Davies, secondo e primo nelle due gare spagnole, che ha così superato in classifica il compagno di squadra Marco Melandri, terzo a 18 lunghezze dal leader. “È il pilota a fare la differenza“, così Rea ha ...

F1 - Mondiale 2018 : il GP di Cina ha confermato la forza della Ferrari. Lo sviluppo potrà fare la differenza rispetto alla Mercedes : Il weekend del GP di Cina conclusosi ieri non si può certo definire positivo per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partivano in prima ed hanno concluso la gara rispettivamente in ottava e terza posizione. Certo per il tedesco c’è l’attenuante dell’incidente con Max Verstappen ma Seb si trovava già in seconda posizione dopo che la strategia, tanto decisiva in positivo in Australia, lo aveva visto bruciare 3.4″ ...

MotoMondiale 2018 - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle tre classi ad Austin : Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go . Il palinsesto di TV8 è invece ancora da definire. programma GP Americhe 2018 ...

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018 : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018. È una malattia genetica dovuta a un difetto della coagulazione del sangue. Le persone malate hanno una carenza delle proteine il fattore VIII ed il fattore IX, prodotte dal fegato, che produce deficit e favorisce emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. Emofilia, come si trasmette e le cause L'emofilia è una malattia genetica ...

MotoMondiale 2018 - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle tre classi ad Austin : Dopo le incredibili emozioni del Gran Premio di Argentina il Motomondiale è pronto a fare tappa ancora una volta nel continente americano, questa volta in Texas, più precisamente ad Austin, sul COTA – Circuito delle Americhe. Una pista di nuova generazione davvero splendida che unisce tutto quello che si chiede ad un tracciato, ovvero tratti veloci, curve mozzafiato, e segmenti guidati nei quali si possono tentare sorpassi da più parti. In ...