F1 | dal 2019 più carburante e guanti biometrici

Sky Spy - 5 kg in più benzina nel 2019 - addio MGU-K dal 2021 : Per una volta tutti sembrano essere d'accordo, squadre, motoristi, federazione e promotore. Dal 2019 i piloti avranno a disposizione 5kg in più di carburante al via dei Gran Premi, al fine da ...

Ceferin : «Ho timore per la Var al Mondiale. In Champions? dal 2019-2020» : Il presidente dell'Uefa ribadisce la propria volontà di attendere ancora prima di introdurre il sistema nella massima competizione europea per club. L'articolo Ceferin: «Ho timore per la Var al Mondiale. In Champions? Dal 2019-2020» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ospedale S.Chiara - rianimazione potenziata a partire dal 2019 : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Cina vs Usa: guerra dei cereali Restrizioni contro l'...

Tutte le collezioni sposa 2019 dalla New York Bridal Week : Matrimoni onirici tra uomo e natura, poetica sussurrata tra pizzi e ricami, silhouette tradizionali e disegni irriverenti, accenti di colore: a New York vanno in scena le collezioni sposa 2019 che ci fanno sognare matrimoni regali, cerimonie couture e sacri suggelli alla Robin Hood. Ecco le collezioni più belle, che incantano le bride to be (ma non solo). Reem Acra Amore, bellezza e spiritualità: sono i temi che hanno ispirato la collezione 2019 ...

Ritorno al Vinile ma in HD : La rivoluzione sonora dal 2019 : Il 2019 potrebbe segnare il Ritorno al Vinile ma questa volta in Alta Qualità: Partiti i primi test e che dal prossimo anno potrebbe rivoluzionare il mercato Vinile HD dal 2019: Realtà o solo marketing Beh iniziamo col dire che il Vinile in HD è realtà, almeno ai piani alti di una startup Austriaca, la […]

Premier League - no al Var dal 2018-2019 : le motivazioni : La Premier League resta ferma sul no, anche nella prossima stagione infatti non verrà introdotto il Var. E' questa la decisione presa oggi dai venti club che compongono il campionato inglese, che ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vicina alla fase finale. Il Belgio piegato dallo spirito di squadra azzurro : La fase finale del Mondiale 2019 in Francia si fa sempre più vicina per l’Italia di Calcio femminile. La squadra allenata da Milena Bertolini ha compiuto un passo decisivo superando al Paolo Mazza di Ferrara 2-1 il Belgio nello scontro diretto del gruppo 6. Con due gare che restano (contro il Portogallo a Firenze l’8 giugno e contro il Belgio in trasferta il 4 settembre) le Italiane possono vantare un vantaggio di 8 punti sulle ...

In pensione sempre più tardi : dal 2019 ci sarà chi lavorerà fino a 71 anni : L'aumento della speranza di vita ha portato un incremento dell'età pensionabile che sarà effettivo a partire dal 2019: sarà necessario avere 67 anni per ritirarsi dal lavoro, ma per alcune categorie non si ha diritto ai contributi pensionistici prima dei 71 anni.Continua a leggere

In pensione a 71 anni : dal 2019 sarà realtà - tutte le novità e chi toccheranno : 10 aprile 2018 - l’Inps, con una circolare, indica che dal 2019 si potrà andare in pensione anticipata solo se si raggiungono i 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne. Questo perchè dal 1° gennaio 2019 si attiveranno le novità comunicate dall’INPS. Queste novità sono legate all'adeguamento dell’età pensionabile per l'aggiornamento ISTAT sulle speranze di vita. Ovviamente brutte notizie: si dovrà ...

Pensione : dal 2019 si va a 71 anni. Gli adeguamenti dell'età pensionabile 2019-2020 : Non si può fare aumentando il deficit sperando che questo faccia crescere l'economia. Bisogna che il Pil cresca, perché si fanno riforme strutturali'.