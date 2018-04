Evan Rachel Wood di Westworld finalmente pagata quanto i suoi colleghi uomini | 3ª

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La parità di genere è una lotta ardua ed estrema nel mondo del lavoro, ma fortunatamente alcune donne stanno riuscendo ad ottenere qualche risultato.diè in lacrime quando confessa a The Wrap di essereriuscita ad ottenere una retribuzione pari a quella dei.La protagonista della serie sci-fi, al via su HBO il 22 aprile e in Italia dal giorno successivo sottotitolata, intervistata dalla fondatrice e CEO di The Wrap, ha dichiarato:"Mi è stato appena detto chesaremo retribuiti ugualmente. E io sono rimasta senza fiato. E per poco non mi sono messa a piangere. Mi sono detta, non sono mai statai miei. Mai, mai."La, come alcune delle attrici hollyiane, si sono a lungo battute per ottenere pari diritti. Basti pensare alla paladina Jennifer Lawrence, da sempre a sostegno ...