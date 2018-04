Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate | “Chiarimento ma fuori dagli studi”

Barbara d’Urso difende Eva Henger : “Canna-gate? Le prove di Striscia sono evidenti” : Barbara d’Urso torna a parlare del canna-gate a Pomeriggio 5 e si schiera dalla parte di Eva Henger e Striscia la notizia L’Isola dei Famosi è terminata ma il canna-gate continua a far discutere. Barbara d’Urso ne ha parlato di nuovo a Pomeriggio 5 e dopo mesi di testimonianze, prove e mezze verità, la conduttrice […] L'articolo Barbara d’Urso difende Eva Henger: “Canna-gate? Le prove di Striscia sono ...

Craig Warwick a Domenica Live smentisce Franco Terlizzi e chiede un abbraccio a Eva Henger : Domenica Live: cosa ha detto Craig Warwikc sul canna-gate, Franco Terlizzi, Eva Henger, Amaurys Perez e Cecilia Capriotti Craig Warwick è tornato a Domenica Live. Dopo i problemi di salute, il sensitivo è riapparso nel salotto di Barbara d'Urso. E ha chiarito alcune faccende in sospeso, come quelle legate al canna-gate, a Eva Henger e

Eva Henger rifiuta l’abbraccio di Craig che sbugiarda Franco Terlizzi : Franco Terlizzi smentito da Craig Warwick a Domenica Live A Domenica Live Craig Warwick è intervenuto dopo settimane di assenze per confrontarsi con Franco Terlizzi, Eva Henger e Cecilia Capriotti. Durante l’intervista vis a vis con Barbara d’Urso il sensitivo ha voluto prima di tutto smentire alle parole dette dall’ex pugile a Striscia la Notizia. Franco intercettato da Valerio Staffelli aveva infatti affermato che Warwick ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Il confronto con Eva Henger? Non mi sono pentita - mi sono liberata" : "sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l'argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma": con queste parole Alessia Marcuzzi ha commentato l'edizione dell'Isola dei Famosi giunta quasi al termine. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alessia si è sfogata:

Isola dei famosi 2018 - Alessia Marcuzzi ed Eva Henger : nessuna pace : A Casa Signorini Eva Henger ha fatto una nuova rivelazione. Suo marito, il produttore Massimiliano Caroletti, avrebbe chiesto ad Alessia Marcuzzi di fare pace con sua moglie, ma la conduttrice dell'Isola dei famosi 2018 si sarebbe rifiutata. Caroletti avrebbe chiesto un abbraccio tra le due in diretta durante l'ultima puntata dell'Isola, in onda il prossimo 16 aprile. Forse il riavvicinamento avverrà a Isola finita? ...

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate : Franco Terlizzi conferma le accuse di Eva Henger : Valerio Staffelli ha incontrato l'ex naufrago che ammette: "Francesco Monte hai fatto una grandissima ca**ata"

Franco Terlizzi a Striscia la Notizia conferma la tesi di Eva Henger : Striscia: Franco Terlizzi dà ragione a Eva Henger Franco Terlizzi questa sera è stato fermato da Valerio Staffelli a Striscia La Notizia, il quale ovviamente ha chiesto all'ex naufrago di Eva Henger, Francesco Monte e del canna-gate. Valerio inizialmente si è complimentato con l'ex pugile per la bellissima Isola che ha fatto e Franco ha risposto ironicamente chiedendogli il perchè non avesse nessun tapiro per lui. Staffelli è poi

Canna-gate Isola dei Famosi : Franco Terlizzi conferma la versione di Eva Henger : Striscia la notizia intervista Franco Terlizzi che conferma la versione di Eva Henger sul Canna-gate dell'Isola dei Famosi Striscia la notizia continua ad indagare sul Canna-gate scoppiato all'Isola dei Famosi. Questa volta Valerio Staffelli ha intervistato Franco Terlizzi che ha confermato la versione fornita da Eva Henger negli scorsi mesi. In realtà si tratta di una

Eva Henger nei guai prima della Finale dell’Isola : l’indiscrezione : Isola dei Famosi: la casa di Eva Henger è stata pignorata Eva Henger, onnipresente in tutti i più famosi salotti tv, si sarebbe messa nei guai prima della Finale dell’Isola. Stando a quanto scritto dal sito Dagospia nella sua rubrica Flash, l’ex pornostar non avrebbe infatti pagato gli affitti della propria casa e per questo sarebbe stata pignorata. Il sito ha anche rivelato che il danno economico ammonterebbe a migliaia di euro. Insomma, Eva ...

Alessia Marcuzzi non vuole fare pace con Eva Henger : il retroscena : Alessia Marcuzzi non vuole fare pace con Eva Henger: ecco cosa è successo tra le due dietro le quinte dell'Isola dei Famosi Continua la guerra fredda tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger. A quanto pare dopo la sfuriata della prima all'Isola dei Famosi, le due non si sono più parlate. E sembra che La Pinella