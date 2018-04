Esplorata la fine del governo Salvini-Di Maio

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) C'è un'antica sapienza costituzionale in questa "esplorazione" dall'esito annunciato ma non inutile. Perché è chiaro che al Quirinale non occorre attendere la giornata di venerdì per capire che, anche questo giro, non porterà né un, né un serio e credibile "innesco" di trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle o tra Lega e Cinque stelle. Basta scorrere le dichiarazioni, anche quelle odierne, dei due vincitori dimezzati per registrare che il solco, se possibile, si è ancora allargato, con veti e puntigli dai toni quasi elettorali. E lo stesso accadrà domani quando il centrodestra si presenterà unito al giro supplementare chiesto dalla Casellati. Anzi, proprio questa foto del centrodestra unito, maliziosamente annunciata da Silvio Berlusconi all'uscita, fa franare l'ultimo appello rivolto da Di, ...