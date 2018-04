Ermenegildo Zegna svela la nuova collezione di Zegna Toyz in Pelle Tessuta

gqitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Niente abiti, giacche o pantaloni, ma unadi oggetti per il tempo libero dedicata al gentleman contemporaneo, che una volta dismessi gli abiti da ufficio ha solo voglia di ascoltare musica, fare una partitella a ping pong, rilassarsi con un vecchio vinile. Si chiamalache lo storico lanificio di Biellapresenta in occasione del Salone del Mobile: una gamma di accessori e prodotti caratterizzati da, con un nuovo motivo esclusivo, ispirato a uno dei più iconici tessuti per abiti del Lanificio, prodotto nel 1968 e ritrovato nell’Archivio, a celebrare il 50° anniversario dell’ingresso del Gruppo nel settore del Ready-to-Wear. Glisaranno in vendita nei principali negozi world-widea partire da novembre 2018.