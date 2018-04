Equitazione | FEI Nations Cup Completo 2018 | Vairano | l’attesa è finita! Gli azzurri

Equitazione - FEI World Cup Jumping 2018 : Italia con molti picchi di rendimento - ma è mancato l’acuto. La sfortuna ha privato Alberto Zorzi della finale di Parigi : Qualche picco di rendimento e tanti piazzamenti nella top 15 per l’Italia dell’Equitazione in occasione della FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Chi si attendeva di vedere gli azzurri straordinari protagonisti del girone Europa Occidentale è rimasto deluso. Ma la leggera flessione rispetto alla seconda straordinaria metà del 2017 non deve sorprendere. Gli atleti Italiani non hanno impostato la preparazione per rendere al ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden trionfa a Parigi! Sul podio Devin Ryan ed Henrik von Eckermann : Elizabeth Madden in trionfo a Parigi nella finale della Longines FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. L’amazzone statunitense ha coronato nell’ultima prova un successo costruito sin dalle prime due prove e suggellato da un ultimo round in cui la gestione impeccabile della tensione nervosa ha fatto la differenza in favore della fuoriclasse made in USA. La Madden, in sella a Breitling LS, ha accumulato appena 4 penalità totali ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e trionfo ad un passo. Emanuele Gaudiano secondo nella prova a tempo : Elizabeth Madden mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEI World Cup 2017-2018, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la Madden, che è ...

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - l’Italia schiera Emanuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...