Eni | Descalzi | Nessuna intenzione di vendere quota in Saipem

Eni - Descalzi : confermato obiettivo crescita 2018 : Teleborsa, - "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato ENI, rendendola più forte, operativamente e finanziariamente, mettendo in campo una strategia rapida ed efficace, e anticipando il crollo ...

Eni - Descalzi non ha paura di Di Maio "Governo 5 Stelle? Siamo tranquilli" : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

Eni - Descalzi : Non intenzionati ad andar via da Cipro : Teleborsa, - ENI non ha intenzione di andar via da Cipro. Parola di Claudio Descalzi . L'amministratore delegato di ENI nel corso della conferenza stampa dopo la presentazione del Piano 2018-21 torna ...

Eni : Descalzi - in Libia riduciamo produzione a 200mila barili : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “In Libia stiamo riducendo la produzione che arriverà a 200mila barili a fine piano”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli analisti in occasione della presentazione del piano 2018-21. Attualmente la produzione del gruppo petrolifero italiano si attesta a circa 320mila barili al giorno. La produzione scende, spiega l’ad di Eni, “perché negli ultimi 8 anni ...

Eni alza il dividendo - Descalzi inaugura la fase della "forte espansione" : MILANO - L'Eni, dopo tre anni, propone un aumento del dividendo portandolo per il 2018 a 0,83 euro e in crescita del 3,75% dall'anno scorso. Lo annuncia il gruppo petrolifero nel piano strategico 2018-...

Cedola su (+3 - 75%) a 0 - 83 euro Ecco il piano quadriennale di Eni Descalzi : "Nuova fase di espansione" : Una produzione in crescita del 3,5% all'anno, investimenti invariati sotto i 32 miliardi di euro (7,7 nel 2018, di cui oltre 1,8 per lo sviluppo del business green) e Cedola nel 2018 di 0,83 euro per azione (+3,75%) Segui su affaritaliani.it

Eni : Descalzi - cresce contributo rinnovabili - investimenti per 1 - 2 mld : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – “crescerà il contributo delle rinnovabili grazie ad un modello distinto basato su un approccio integrato con gli altri business con investimenti pari a circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1 GW di nuova capacità entro il 2021 che assicureranno, grazie alla forte integrazione dei business e nei paesi in cui operiamo, un rendimento di circa il 10%”. Ad affermarlo, nel corso della ...