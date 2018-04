Eni | approvato piano sviluppo Merakes in offshore Indonesia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Il ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie della Repubblica dihaildidel giacimento denominato, situato nel Production Sharing Contract (Psc) di East Sepinggan, Stretto di Makassar,di East Kalimantan, in. Ad annunciarlo in una nota è l’Eni precisando che l’approvazione è stata concessa in soli tre mesi dalla data di presentazione del progetto e meno di undici mesi dopo dall’avvio della produzione del campo in acque profonde Jangkrik Complex nel PSC Muara Bakau.“L’approvazione deldidi-commenta l’ad di Eni, Claudio Descalzi- è una passo fondamentale per lodella nostra recente scoperta a gas nel bacino del Kutei. Ci permette di procedere verso la decisione finale d’ investimento del progetto....