Eni annuncia 7 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi quattro anni

Zuckerberg annuncia 'Fino a 15 anni su Facebook solo col permesso dei gEnitori' : Tutti gli aggiornamenti saranno poi estesi al resto del mondo. La società in un documento ufficiale spiega che ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale e ...

Forgotton Anne : data di uscita annunciata per l'avventura animata di Square Enix Collective : Come riportato da Videogamer, Square Enix Collective ha annunciato che dal prossimo 15 maggio sarà disponibile la sua avventura animata, Forgotton Anne, per PC, Xbox One e PlayStation 4.Si tratta di un titolo con un impatto visivo accattivante e davvero particolare e insieme all'annuncio è stato anche pubblicato un trailer dove possiamo vedere degli spezzoni di gameplay e fasi di gioco che affronteremo nel corso della storia. Tutta l'esperienza ...

“È pronta”. La spifferata su Aurora Ramazzotti. I bEninformati annunciano la grande novità per la figlia di Michelle : ”Non può tirarsi indietro” : La vita di Aurora Ramazzotti non potrebbe procedere al meglio. L’amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c’è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad ...

Annunciati gli opEning del concerto degli Afterhours al Forum di Assago - scelti tra gli ex X Factor : Gli opening del concerto degli Afterhours al Forum di Assago sono finalmente ufficiali. Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma su quali saranno i gruppi che supporteranno il live del gruppo guidato da Manuel Agnelli. Si tratta di due gruppi che Manuel Agnelli ha seguito durante la sua ultima partecipazione a X Factor, nella quale è stato giudice proprio della categoria dei gruppi. Con i Maneskin già avviati verso una grande ...

Francia - Sncf annuncia sciopero trEni il 3 e 4 aprile : La compagnia ferroviaria nazionale francese, Sncf, ha annunciato che uno sciopero di 48 ore dei lavoratori, il 3 e il 4 aprile, interromperà il servizio ferroviario in Francia e tra la Francia e l'...

Square Enix annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Come riporta Gematsu, il prossimo mese avrà luogo il PAX East 2018, l'importante manifestazione che si terrà a Boston nei giorni che vanno dal 5 all'8 aprile.Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Square Enix, che ha da poco annunciato la sua line-up di titoli giocabili nel corso della kermesse:Che ne pensate?Read more…

Camere - Di Maio annuncia l’accordo : “Roberto Fico sarà presidente della Camera. Al Senato sostEniamo Casellati” : E’ toccato a Luigi Di Maio annunciare l’accordo per la presidenza delle Camere. Dopo aver ringraziato Riccardo Fraccaro per il volontario passo indietro, ha introdotto Roberto Fico, che sarà il prossimo presidente della Camera dei Deputati. Allo stesso tempo Di Maio ha spiegato che il Movimento 5 Stelle al Senato sosterrà la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della prima ora. “I leader del ...

DomEnica In - Cristina Parodi annuncia la svolta. E viene sommersa dalle critiche : Poco prima della puntata di Domenica In di oggi, 11 marzo, Cristina Parodi ha annunciato una svolta decisiva per il programma: la puntata di oggi infatti, alla quale hanno preso parte numerosi ospiti, ...

Il sEnior producer di Guerrilla Games passa a Ubisoft per lavorare a un titolo non ancora annunciato : Uno delle personalità chiave impegnate nello sviluppo dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn, Samrath Sharma, ha lasciato il suo ruolo di senior producer presso Guerrilla Games per unirsi a Ubisoft.Come riporta Games Industry, Samrath Sharma, oltre a lavorare sull'esclusiva PS4, ha prestato il suo talento anche per lavori con Microsoft ed EA:"Sono entusiasta di far parte del team di Ubisoft Toronto che sta lavorando su alcuni giochi molto ...

Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton gEnitori bis : Negan di The Walking Dead lo annuncia sui social : Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton genitori bis. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che ormai da oltre due anni presta il volto al temibile villain Negan di The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan è tornato su Twitter dopo alcuni giorni di assenza e ha rivelato ai suoi fan la nascita della piccolina che aspettava dalla bella moglie Hilarie Burton volto noto, tra le altre, di One Tree Hill e White Collar. I due hanno finalmente completato ...

TrEni in ritardo - Italo e TrEnitalia annunciano rimborsi del 100%. Ecco come ottenerli : Giornata da dimenticare per chi ha preso - o avrebbe dovuto prendere - un treno: la neve ha causato ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria, costringendo viaggiatori e pendolari...

Neve a Roma - alberi caduti e trEni in tilt : annunciati i rimborsi per i pendolari : La Neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...