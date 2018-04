meteoweb.eu

: RT @FIRE_ita: Energia, 'grandi risultati con i Certificati Bianchi' - LamoglieCarmine : RT @FIRE_ita: Energia, 'grandi risultati con i Certificati Bianchi' - AndreaCortiAC : Energia, 'grandi risultati con i Certificati Bianchi' - FIRE_ita : RT @Adnkronos: Energia, 'grandi risultati con i #CertificatiBianchi' @FIRE_ita -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – In circa 12 anni hanno permesso di certificare oltre 25 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di risparmio energetico portando il Paese sulla strada tracciata dagli obiettivi europei. Sono ibianchi, cioè i Titoli di efficienza energetica (Tee) che attestano i risparmi energetici conseguiti con specifici interventi. Dopo il rallentamento degli ultimi anni, ora il meccanismo incentivante, riconosciuto come best pratice anche oltre i confini nazionali, attende nuovo slancio con l’atteso decreto correttivo del Mise. Il direttore Fire, Federazione italiana per l’uso razionale dell’, Dario Di Santo, a margine della VII Conferenza Fire suiBianchi che si è svolta oggi a Roma, fa il punto con l’Adnkronos sull’evoluzione dello schema e le principali novità.“Ibianchi ...