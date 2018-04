Emre Can | ultimatum scaduto | ecco il piano B della Juventus

Juve - ecco la prima alternativa a Emre Can : La Juventus punta tutto su Emre Can , ma studia le alternative. Come riporta Rai Sport , i bianconeri stanno pensando ad Aaron Ramsey dell' Arsenal qualora si dovessero complicare i piani per il tedesco.

Juve - ultimatum a Emre Can : ecco quando Marotta si tirerà indietro : Secondo Rai Sport , Emre Can rimane nel mirino della Juve ma dovrà dare una risposta entro 7 giorni. Il termine ultimo è così Juventus-Napoli, si dovesse andare oltre allora Marotta si fionderebbe su un altro ...

Juve o Bayern Monaco : a giorni la risposta di Emre Can : Sono giorni di attesa per Juventus e Bayern Monaco . Come scrive La Gazzetta dello Sport , i due club hanno presentato le proprie offerte a Emre Can e nei prossimi giorni aspettano una risposta definitiva dal centrocampista del Liverpool.

La lista della Juventus : da Emre Can a Martial passando per Rabiot e Ramsey : 1 di 4 Successiva TORINO - Rituffarsi sul campionato e aspettare la finale di Coppa Itali a contro il Milan è ora l'unico modo possibile per smaltire la rabbia post Champions League, ma se il tecnico ...

Juve - dalla Germania : Emre Can non recupera per il Mondiale : Emre Can rischia di saltare il Mondiale. Il centrocampista tedesco del Liverpool , obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione, è ai box per un problema alla schiena e secondo Sport Bild le sue chance di partire per la Russia con la Nazionale di Löw sono ridotte al minimo.

Liverpool - stagione finita per Emre Can : TORINO - La conferma arriva direttamente da Klopp : stagione finita per Emre Can . Il tecnico del Liverpool , in un'intervista a Sky Sports Germania, ha confermato la gravità dell'infortunio patito ...

Emre Can : c'è l'ultimatum della Juve : TORINO - Se tutto va bene, prima dell'arrivo del primo vero caldo sarà finita la telenovela Emre Can, iniziata in autunno e giunta a una svolta definitiva con le parole di Beppe Marotta ieri ...

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Marotta : 'Allegri resta al 100%. Emre Can? Telenovela chiusa entro 10 giorni' : L'ad della Juventus , Giuseppe Marotta , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Benevento: 'Al di là dei numerosi punti di differenza tra noi e loro, il destino della partita dipende da noi, con tutto il rispetto per il Benevento. La Juve deve ...

Calciomercato Juventus : il ko ferma Emre Can ma non Marotta... : TORINO - L'infortunio alla schiena blocca Emre Can , ma non la Juventus . Il centrocampista tedesco, grande obiettivo estivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, rischia di aver finito anzitempo la ...

Infortunio Emre Can/ Stagione finita e mondiale a rischio : salta anche la Juventus? : Infortunio Emre Can, Stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus? Il centrocampista del Liverpool ha un problema alla schiena, riscontrato in campionato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Liverpool - Emre Can : stagione finita e Mondiale a rischio : Brutte notizie per Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è fuori probabilmente per il resto della stagione e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. L'infortunio alla schiena del giocatore tedesco - riferisce il Mirror - è molto più grave di quanto si pensasse inizialmente e pertanto Can potrebbe aver già giocato ...

Problemi alla schiena per Emre Can : Brutte notizie per Jurgen Klopp, ma anche per Joachim Loew. Secondo il 'The Mirror', infatti, il centrocampista del Liverpool e della nazionale tedesca, Emre Can, e' alle prese con Problemi alla ...