laragnatelanews

: Email marketing: come assicurarci che il messaggio arrivi nella inbox e venga letto - - evyna : Email marketing: come assicurarci che il messaggio arrivi nella inbox e venga letto - - alebegoli : [evergreen] Email Marketing: 10 consigli da mettere in pratica subito - MajeekoIT : Gli errori più frequenti dell'#EmailMarketing e come evitarli! -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Uno dei modi migliori per far conoscere il proprio brand è quello di avviare una buona campagna di emil. Il primo passo è sicuramente quello di aumentare sempre di più il numero di contatti a cui inviare le informative ma anche con un buon numero di indirizzi e-mail, il rischio è quello di finire nello spam e di raggiungere così un numero basso di utenti. Vediamo insieme i consigli per entraree raggiungere così il giusto numero distimato, il 21% delleinviate dai vari brand non arriva a destinazione a causa dei filtri antispam che bloccano la posta in entrata degli utenti. In questi modo ogni campagna dipotrebbe divenire vana, perdendo di importanza e anche il denaro investito. Prima di vedere le strategie da attuare per ottenere il massimo numero di aperture e di consegne delle, dobbiamo capire perché stiamo facendo ...