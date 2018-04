Elisabetta Casellati | una berlusconiana di ferro per mettere d’accordo Di Maio e Salvini

Sergio Mattarella - incarico a Elisabetta Casellati : dovrà riferire entro venerdì : 'Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato Elisabetta Casellati di verificare l' esistenza di una maggioranza formata da centrodestra e Movimento 5 Stelle '. E ancora: 'La ...

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggiora...

Mandato esplorativo a Elisabetta Casellati. Il "benvenuto" di M5S : "Il veto su Berlusconi resta" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le ore 11 di oggi, al Quirinale, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Casellati riceverà dal capo dello Stato un incarico esplorativo: il suo compito sarà quello di accertare se esiste la possibilità di formare un governo centrodestra-M5S. Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva aperto alla possibilità che il Quirinale ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : (Foto Fabio Cimaglia / LaPresse) Appare probabile che la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati riceverà l’incarico esplorativo per formare il nuovo governo. È attesa alle 11 di oggi, mercoledì 18 aprile, al Quirinale, su invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente #Mattarella ha convocato per le ore 11.00 di oggi al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - che proverà a fare un governo : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Quirinale per le 11 e riceverà probabilmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per svolgere al posto suo delle nuove consultazioni, più informali e quindi forse più adatte a trovare quella maggioranza parlamentare che dopo le elezioni politiche del 4 marzo sembra mancare. Casellati sarà la seconda donna nella storia della ...

Matteo Salvini : "Elisabetta Casellati può fare un buon lavoro" : "Casellati può fare un buon lavoro". Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini interrogato dai cronisti che lo attendono fuori di Palazzo Madama su come vedrebbe un eventuale mandato da parte del Quirinale al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.Il nome della presidente del Senato continua a essere in cima ai rumor per un possibile incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica, Sergio ...

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il mandato esplorativo : "Se Mattarella chiama è difficile dire no" : "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Intervistata da Maria Latella su Skytg24, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice pronta ad accettare un eventuale mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Missione difficile o impossibile? "difficile lo sarà certamente, se poi sarà ...

Elisabetta Alberti Casellati : "Se Mattarella chiama - io ci sono. M5S rispetti Berlusconi" : Sarà lei a chiudere il secondo giro di consultazioni al Quirinale, alle 12. Dice che "la svolta ancora non si vede", ma si rende disponibile per un ruolo in prima persona, perché "bisogna uscire dal vicolo cieco". Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna alla presidenza del Senato, parla in un'intervista alla Stampa della situazione politica, fa un appello per un "vero clima di pacificazione" fra i partiti, necessario per ...

