Elisa D'Ospina : «Ragazze - siate curvy e felici anche con la 48. Stop ai guru delle diete» : 'Per dimagrire non prendete pillole, perché i miracoli non esistono. Niente diete fai-da-te, non ascoltate guru in tv. E soprattutto non fate diventare un'ossessione il vostro peso. Perché anche chi ...