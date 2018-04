Elio | de le Storie Tese | le suona all' autismo

Elio DELLE STORIE TESE / Testimonial della campagna di sensibilizzazione all'autismo : "Ci sentiamo soli" : ELIO, frontman della band 'ELIO e le STORIE TESE' è il Testimonial della campagna di sensibilizzazione all'autismo. Il racconto della sua esperienza personale.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:39:00 GMT)

La guerra di Elio (delle Storie Tese) per il figlio autistico : Elio scende in campo come testimonial per la campagna di sensibilizzazione promossa da Uniti per l’autismo. «I genitori si sentono soli. Avere una diagnosi è pressoché impossibile»

Elio E LE STORIE TESE/ "Volevamo fare qualcosa mai fatto prima in Italia" (Saturday Night Live) : ELIO e le STORIE TESE, dopo lo scioglimento annunciato al Festival di Sanremo 2018, questa sera saranno ospiti di Saturday Night Live, il varietà su Tv8 condotto da Claudio Bisio. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:33:00 GMT)

L'"Arrivedorci" di Elio e le Storie Tese a Collisioni : Elio e le Storie Tese hanno annunciato, ai microfoni di RTL 102.5, quello che sarà l'ultimo appuntamento live con il proprio pubblico e che sancirà definitivamente lo scioglimento ufficiale del gruppo.

L’ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival con tanti amici : biglietti in prevendita su TicketOne : L'ultimo concerto di Elio e le storie tese si terrà al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo). Ad annunciarlo sono stati gli stessi Elii in diretta su RTL 102.5 nel pomeriggio di oggi. Il gruppo ha una data di scadenza che è quella del 30 giugno e finalmente oggi è stato annunciato l'ultimo evento live: al Collisioni Festival. Il 29 giugno, nel corso dell'ultimo concerto di Elio e le storie tese al Collisioni Festival, tanti saranno gli ospiti ...

Elio e le Storie tese - l'ultimo concerto il 29 giugno : Roma, 22 mar. , askanews, - Gli Elio e le Storie tese in diretta ai microfoni di RTL 102.5 hanno svelato l'arcano sulla fine del gruppo: il 29 giugno si esibiranno al Collisioni Festival di Barolo , ...

Elio e Le Storie Tese : 'Ci sciogliamo - ma solo in Italia - perché gli italiani non ci meritano' : 'Ma vi sciogliete davvero?'. La domanda è legittima dopo quello che doveva essere l'ultimo concerto di dicembre a Milano, con tanto di lapide gigante 'R.I.P. Elio e le Storie Tese', e invece poi è ...

Elio E LE STORIE TESE/ “La morte drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Elio e le storie tese e Lodovica Comello tra gli ospiti di Quelli che il calcio : Indietro 4 marzo 2018 2018-03-03T15:16:39+00:00 ROMA – Torna alle ore 13.45 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Grande musica italiana sul palco con Elio e le storie tese che presentano il nuovo pezzo “Il circo discutibile”, scritto da Rocco Tanica e in radio da venerdì […]

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 4 marzo : Elio e Le Storie Tese : Secondo le prime Anticipazioni su Quelli che il calcio gli ospiti del 4 marzo 2018 saranno Elio e Le Storie Tese. L’amatissima band, arrivata ultima a Sanremo 2018, sarà in studio per far ascoltare ai telespettatori di Rai 2 il nuovo singolo. Cosa succederà poi nella trasmissione condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran ed in onda dalle 13:45 circa di una domenica dedicata alle elezioni politiche? Non so se avete sentito ...

Quelli che il calcio - Elio e le storie tese ospiti su Rai2 col nuovo pezzo 'Il circo dicutibile' : ... Filippo Magnini , Dario Vergassola , Ciccio Graziani , Dan Peterson , l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin , il guru dei motori Giorgio Terruzzi e il Campione del Mondo Fulvio Collovati . Emanuele ...

Il circo discutibile - Elio E Le Storie Tese | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elio E Le Storie Tese, Il circo discutibile: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Elio E Le Storie Tese è Il circo discutibile: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il circo discutibile di Elio e le Storie Tese è il nuovo singolo in radio da venerdì […]

Audio e testo Il circo discutibile di Elio e le storie tese - il nuovo singolo dal 'testamento discografico' del gruppo : Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il secondo singolo che la band rilascia nel 2018 e sarà in rotazione radiofonica da domani mentre è già disponibile in digital download e in streaming ...

Audio e testo Il circo discutibile di Elio e le storie tese - il nuovo singolo dal “testamento discografico” del gruppo : Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il nuovo singolo in radio da domani, venerdì 2 marzo. Il gruppo ha annunciato l'addio alle scene negli scorsi mesi ma ha poi prolungato la sua carriera per un ultimo disco, presentato al Festival di Sanremo attraverso il brano Arrivedorci, e un ultimo tour ai blocchi di partenza. Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il secondo singolo che la band rilascia nel 2018 e sarà in rotazione ...