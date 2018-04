Elio | «Com’è difficile vivere nel nostro Paese con un figlio autistico»

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) «Se oggi si raccolgono online 250 mila firme per salvare un cane, non possiamo fermarci a 25 mila per chiedere l’applicazione di una legge regionale sull’autismo che non lascerebbe più sole le 100 mila famiglie lombarde che ogni giorno devono affrontare questa difficoltà». Stefano Belisari, che tutti conoscono come, il frontman del gruppoe le storie tese, è il testimonial di una campagna di sensibilizzazione lanciata dal comitato Uniti per l’autismo e di una raccolta di firme su Change.org. Perché, prima di tutto, è il papà di un bimbo con autismo. https://www.youtube.com/watch?v=OUv8LEtpqlQ Nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ha partecipato alla tavola rotonda organizzata a Varese dalla Fondazione Sacra Famiglia. E ha spiegato: «Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età ...