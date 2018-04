Economia Usa | per il Wsj c' è impasse nella politica di Trump | Vuole tagliare il

Economia Usa - focus sulle politiche commerciali - Beige Book : Il Beige Book , che fornisce il periodico aggiornamento della situazione economica negli Stati Uniti due settimane prima della riunione della FED, ha ribadito che l'Economia continua a crescere a un ritmo da modesto a moderato, con limitate pressioni inflattive. Inoltre, il rapporto ha segnalato una diffusa preoccupazione in merito alle politiche commerciali ...

Economia : Prodi a 'Il Messaggero' - un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Roma, 18 apr 08:40 - , Agenzia Nova, - L'ex premier, Romani Prodi, in un suo intervento su "Il Messaggero" rileva come nelle passate settimane ci siano state minacce di battaglie tariffarie sui ...

Imprese ed Economia : Radio Cusano lancia 'Apocalypse now' : ... che vedra' di volta in volta la partecipazione anche di esponenti della vita politica, imprenditoriale e istituzionale del nostro Paese, ci fara' finalmente capire cos'e' l'economia e come impatta ...

Usa contro Cina : guerra per l'Economia dell'innovazione : la leadership nell'economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all'innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni. Il ...

Usa contro Cina : guerra per l’Economia dell’innovazione : È la leadership nell’economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all’innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni....

Fed avverte : 'guerra dazi letale per Economia Usa' : 'La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e incertezze associate alle politiche commerciali si legge nei verbali è considerata un rischio per l'economia a ...

Minute Fed : aumenta l'ottimismo sull'Economia Usa : Le prospettive Ad ogni modo, in linea generale i membri hanno mostrato piena fiducia sulla direzione verso cui l'economia statunitense sembra essere diretta, anche se con qualche dubbio dettato più ...

La profezia della «curva dei tassi» : ?l’Economia Usa rallenta : Gli aruspici esaminavano le interiora degli animali per prevedere il futuro. In tempi più moderni c’è chi cerca di leggere l’ignoto nei fondi di caffé. Anche oggi i mercati finanziari hanno il loro «fondo di caffè»:?si tratta della cosiddetta «curva dei rendimenti». E negli Stati Uniti inizia a lanciare un sinistro presagio: rallentamento economico. Ma non tutti concordano...

L'esperto ha valutato l'impatto delle sanzioni USA sull'Economia russa - : "Penso che le sanzioni avranno un impatto significativo sull'economia russa, soprattutto a causa delle sanzioni contro Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg e Suleiman Kerimov. Sono "i grandi tre", tutti ...

Ocse : nel 2018 Pil mondiale in crescita Usa e Germania spingono l'Economia : Un intero paragrafo dell'Outlook, infine è dedicato alla riforma fiscale Trump, approvata a fine 2017, e al suo impatto sull'economia statunitense e su quella dei Paesi confinanti , Canada e Messico, ...

Coi dazi sulla soia Pechino mira al cuore dell'Economia e della politica Usa : Con i dazi sulla soia la Cina ha schierato un'arma pericolosa contro gli Stati Uniti, tanto pericolosa che molti analisti tendevano a escludere che Pechino avrebbe osato utilizzarla.

L'Economia Usa fa +2 - 3% nel 2017 : Il buon momento delL'economia ha comunque giustificato il rialzo dei tassi di un quarto di punto deciso la scorsa settimana, al quale potrebbero seguire altre tre strette entro dicembre. Dai dati del ...

USA - l'Economia cresce a ritmo sostenuto : l'economia americana cresce a un ritmo più robusto del previsto nel 4° trimestre del 2017. Il PIL statunitense è stato rivisto al rialzo al 2,9% rispetto al +2,5% della seconda lettura

USA - l'Economia cresce a ritmo sostenuto : Nel 3° trimestre del 2017 l'economia era cresciuta del 3,2% e del 3,1% nel secondo trimestre. La spesa per i consumi è aumentata al ritmo più veloce negli ultimi tre anni. La crescita è stata ...