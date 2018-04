Economia circolare | via libera da Parlamento Ue

Meuble Plus - l'Economia circolare si fa arte : Il tema dell'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, e più in generale dell'economia circolare, sarà anche oggetto di una tavola rotonda alla quale parteciperanno Conai e i consorzi e che si ...

Economia circolare : il progetto innovativo Nespresso per la raccolta e il riciclo dell’alluminio : Prosegue l’impegno di Nespresso a favore della tutela ambientale con un progetto innovativo per la raccolta e il riciclo dell’alluminio. L’iniziativa sigla il rinnovo della lunga e consolidata collaborazione tra l’azienda e CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo dell’alluminio, per l’affermazione dei principi dell’Economia circolare, di cui l’alluminio è assoluto protagonista essendo riciclabile all’infinito e al 100%. Da sempre ...

Il futuro è l'Economia circolare : Sul piano operativo e locale, implementare quelli che sono i principi dell'economia circolare nella gestione delle risorse, dando gambe e integrando la legge regionale 34 del 2017. Dovrebbe essere ...

Economia circolare - incontro al Propeller Club : 'La plenaria di aprile ha approvato in via definitiva il nuovo pacchetto Ue sull'Economia circolare " spiega l'on. Simona Bonafè Siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, che pone nuove ...

Green Alley Award 2018 - la call per startup dell'Economia circolare - : La giuria è composta dai rappresentanti di Landbell Group ed esperti esterni tra cui Alexis Figeac, ideatore del progetto europeo R2Pi sui modelli di business dell'economia circolare, e Suvi Haimi, ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’Economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...

MARCIANISE - Dal 5 all'8 aprile la struttura itinerante di Comieco animerà Piazza Umberto I alla scoperta dell'Economia circolare di carta e cartone GUARDA LE FOTO : PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui ...

Nuova vita agli imballaggi - esempio di Economia circolare : Rotoprint fra le 100 eccellenze premiate da Enel-Symbola : Investono nell’economia verde, sono attente ai temi del recupero e del riciclo, e allo stesso tempo combattono inquinamento e cambiamenti climatici, perché le loro pratiche virtuose contribuiscono a far risparmiare energia e a evitare emissioni di CO2. Sono le aziende italiane, piccole e grandi, che Enel e Fondazione Symbola hanno ricercato e valutato per portarle come esempio nel rapporto “100 Italian circular economy stories”. Fra queste cento ...

La plastica e la sfida dell'Economia circolare : La plastica è pronta per la sfida dell'economia circolare, dove niente è rifiuto e tutto diventa risorsa. Per raccontare il cambiamento e gli sviluppi tecnologici del settore, aziende, esperti, università ed istituzioni si sono dati ...

Economia circolare - Bonafè : ad aprile approvazione pacchetto Ue : Palermo, , askanews, - "Per quanto riguarda la direttiva sull'Economia circolare ci siamo veramente". E' quanto ha annunciato l'eurodeputata del Pd e relatrice del pacchetto sulla Circular Economy Simona Bonafè a Palermo in occasione delle Giornate della Ricerca ...

Corepla - Ciotti : "Fare sistema per sfida Economia circolare" : Perchè l'economia circolare accade non perchè c'è oggi una direttiva europea che ce lo impone ma perchè aziende e cittadini iniziano a fare qualcosa di diverso. Qui a Palermo vogliamo iniziare a ...

