Ecco la nuova Inter di Spalletti formato Champions League

Cagliari - Ecco la tua nuova Arena : costa 60 mln - inaugurazione nel 2021 : Tra passato e futuro, incastonato in un'area di pregio naturalistico, con forti attenzioni progettuali legate all'eco-sostenibilità. Il Cagliari ha scelto il progetto firmato dagli specialisti del ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - Ecco da quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Grande Fratello : da stasera la nuova edizione del reality condotto da Barbara Durso. Ecco tutte le novità : Grande Fratello e Barbara d’Urso di nuovo insieme da martedì 17 aprile, in prime time e in diretta su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Protagonisti di questa quindicesima edizione diciassette concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - Ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - quando avverrà la Fine del Mondo” : Ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...

Zoologia : la tartaruga dalla cresta punk a rischio estinzione - Ecco la nuova lista dei rettili più in pericolo : Ha una cresta verde alla moicana e può respirare attraverso i genitali. È la tartaruga del fiume Mary, una delle creature più sorprendenti sul pianeta ed è anche una delle specie più a rischio di estinzione. La tartaruga lunga 40 cm, che si trova solo nel fiume Mary del Queensland (Australia), fa parte di una nuova lista delle specie di rettili più vulnerabili, stilata dalla Zoological Society of London (ZSL). Nonostante il suo aspetto “punk”, ...

Gianluca Vacchi ritrova l'amore - Eccolo con la nuova fidanzata : «E' la modella venezuelana Sharon Fonseca» : MILANO ? Leggo.it torna a parlare di Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi: "Sono un miliardario divertito. Non sono stupido, ho pochi haters ma tutti in Italia" L'ereditiero...

Nuova Ford Focus - la quarta generazione : Ecco com’è : È di certo una delle auto più attese di questo 2018 ed è stata svelata la scorsa notte a Londra. Stiamo parlando della Nuova Ford Focus, la quarta generazione della vettura di segmento C del marchio dell’ovale blu, una vettura in grado di catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori ed automobilisti di tutto il mondo, vista la particolare importanza rivestita dalle versioni che l’hanno preceduta, sul mercato italiano ed ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : Ecco come ottenere i premi! Nuova card di Fellaini con gli “Incontri Principali” : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. Offerta! Far Cry 5 - […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi! ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

Addio paura - c’è il lifting senza bisturi. Ecco la nuova tecnica : Rimettere equilibrio tra l’immagine riflessa nello specchio e quella che sentiamo di avere, ritrovando la freschezza dello sguardo, la giovinezza del sorriso e la luminosità della pelle. Con l’aiuto del chirurgo plastico, ma senza bisturi. Un sistema, basato su iniezioni di filler di acido ialuronico, che non si focalizza sul bisogno di cancellare una ruga ma su un’esigenza più profonda ed emotiva del paziente di vedersi più in ...

Brooklyn Beckham dice addio a Chloë Moretz? Ecco la nuova fiamma : Nuovo amore all’orizzonte per Brooklyn Beckham? A quanto pare il primogenito di Victoria e David avrebbe chiuso con Chloe Moretz e si sarebbe avvicinato a Lexi Wood, come testimoniano alcuni scatti pubblicati dal DailyMail che vedono i due mentre si baciano nello studio di un tatuatore a West Hollywood. Brooklyn e Chloe si erano conosciuti alla Paris Fashion Week nel 2014 e tra alti e bassi sono stati una delle coppie di teenager più cool ...

HIV : Ecco la nuova scoperta sensazionale dell'università di Cagliari : Il virus dell'immunodeficienza umana HIV è il responsabile della patologia AIDS. Questo virus è in grado, una volta penetrato nell'organismo, di infettare le cellule andando a cambiare il DNA delle stesse e sostituendolo con il suo patrimonio genetico. In poche parole le cellule vengono infettate con il genoma del virus. L'azione infettiva del virus può rimanere silente per lungo tempo ma continua a progredire e se non trattata sfocia ...

"Il Movimento è diventato una scatola nuova. Di Maio ha fatto un colpo di Stato : Ecco perché me ne vado" : L'ideologo Aldo Giannuli saluta il Movimento 5 Stelle. Dopo aver annunciato il suo addio pochi giorni fa, Giannuli torna sull'argomento in una intervista al Mattino in cui sostiene che "in larga parte il Movimento non è altro che una scatola vuota. Sui contenuti politici puoi mediare, ma sugli slogan come fai a trattare? Finché fai opposizione ti va bene, dopo paghi".Secondo Giannuli:Vai per cambiare il potere e il potere ti cambia ...