E3 2018 | Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest' anno

Microsoft Surface : l’adattatore USB Type-C previsto entro la fine del 2018 : Nonostante l’ultimo dispositivo marchiato Surface commercializzato, ovvero il Surface Book 2, sia dotato di una porta USB Type-C, il Surface Laptop e il nuovo Surface Pro 2017 ne sono totalmente sprovvisti. Microsoft, quando lanciò questi due device, decise di comunicare le motivazioni che hanno portato l’azienda a non implementarla sostenendo che la nuova interfaccia sarebbe stata poco standardizzata e avrebbe potuto creare più di ...

Microsoft Edge e Safari vengono violati al Pwn2Own 2018 : Durante l’ultima edizione del Pwn2Own la sicurezza di Microsoft Edge ed Apple Safari è stata neutralizzata in poco tempo, mostrando differenti debolezze. Pwn2Own La competizione, organizzata annualmente alla CanSecWest Security Conference, ha lo scopo di riunire i vari professionisti del settore per scoprire le vulnerabilità di determinati Software. L’idea dietro la competizione è quella di sfruttare un ambiente controllato, rivelando le ...

Xbox E3 2018 : il palcoscenico sarà il vasto Microsoft Theater : Dopo aver dichiarato che la conferenza E3 2018 di Xbox si terrà il 10 giungo alle 20:00 italiane, il Big di Redmond ci comunica un altro interessante dettaglio. Stando a quanto riportato dal blog ufficiale, l’evento avrà come location il Microsoft Theater che, per chi non lo conoscesse, è una vastissima sala con un palcoscenico altrettanto grande quanto molto attrezzato con una moltitutine di display. Per farvi un’idea migliore, ...

Microsoft ha in cantiere "qualcosa di diverso" per l'E3 2018 - confermata la conferenza per il 10 giugno alle ore 21 : giugno si avvicina a grandi passi e i protagonisti dell'industria videoludica si preparano all'importante manifestazione dell'E3.Anche Microsoft, ovviamente, non mancherà alla kermesse e ha già confermato che la sua conferenza si terrà domenica 10 giugno alle ore 21 italiane. Già all'inizio dell'anno il boss di Xbox, Phil Spencer, parlò dei piani del colosso per l'E3 2018, dichiarando che "ci saranno cambiamenti positivi" e che "potrebbe essere ...

Data della conferenza E3 2018 Microsoft svelata - quali sorprese? : Si iniziano a scoprire le carte in vista dell'appuntamento videoludico più importante dell'anno, in quel di Los Angeles: è stata svelata, infatti, la conferenza E3 2018 Microsoft valida per la prossima edizione della fiera, con il Colosso di Redmond che promette grandi sorprese. La conferenza E3 2018 Microsoft si svolgerà il 10 giugno alle 4 pm ET/ 1 pm PT, che corrispondono alle ore 21:00 qui da noi, in Italia. L'evento cadrà di domenica, ...

Nintendo potrebbe superare Microsoft nel 2018 : Come riporta Games Industry, si prevede che Nintendo, nel corso del 2018, disporrà di una quota maggiore del mercato delle console rispetto a Microsoft, grazie alle ottime vendite di Switch.L'analisi di IHS Markit rivela che oltre $ 10 miliardi sono stati spesi globalmente su hardware, software e servizi Xbox nel 2017, mentre la spesa per i prodotti Nintendo è stata di circa $ 8 miliardi, tuttavia per quest'anno è prevista una crescita.In ...

Phil Spencer di Microsoft aprirà il DICE Summit 2018 : È solo questione di ore per l'apertura ufficiale del DICE Summit 2018, la manifestazione di Las Vegas nel cui ambito si terranno numerose conferenze con la partecipazione dei più important nomi dell'industria. Ad aprire la due giorni del Summit sarà Phil Spencer, Vice Presidente Esecutivo della divisione gaming di Microsoft, e responsabile di tutto il brand Xbox.Come riporta Gaming Bolt surante la sua conferenza d'apertura, messa in programma ...

Svelate le date della conferenza Microsoft Build 2018 : in arrivo la presentazione di Windows Core OS? : Fino ad ora, Microsoft non ha annunciato eventuali dettagli e anticipazioni sul prossimo evento Build 2018. Il leaker Wakingcat è riuscito però in queste ore a scovare in rete un’immagine ufficiale che ci svela le date della prossima conferenza di casa Redmond: 7,8 e 9 maggio Gli eventi Microsoft Build si sono caratterizzati negli anni poichè solitamente sono state utilizzati per presentare al pubblico novità importantissime sullo sviluppo ...