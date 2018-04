“È devastata” Lutto a Buckingham Palace Proprio nel momento che dovrebbe essere più

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il terzo royal baby è in arrivo, ormai manca pochissimo: nascerà entro il 30 aprile (lo si è capito dai divieti che sono stati affissi davanti all’ospedale dove Kate partorirà). E anche il matrimonio dell’anno, quello tra Harry e Meghan Markle, si avvicina. Ein questo, chedi festa per la casa reale inglese, arriva la notizia choc.si tinge di nero: si tratta di unche spezza al cuore alla Regina Elisabetta II. Cosa è successo? Chi è morto? È morto Willow, l’ultimo corgi della regina. Il suo fidato cagnolino aveva 14 anni e da tempo era malato ma la sua morte – che dunque era annunciata – non ha risparmiato dal dolore la regina che lo considerava a tutti gli effetti un membro della famiglia.perché era malato, per mettere fine alle sue terribili sofferenze, Elisabetta II ha preso la decisione più difficile, quella di ...