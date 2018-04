Due giovani ebrei aggrediti a Berlino con una cintura Una delle vittime filma tutto e

Berlino - aggressione a Due giovani ebrei : 14.21 aggressione antisemita ieri al quartiere Prenzlauer Berg di Berlino. Tre persone li hanno picchiati, uno usando colpi di cintura. Uno degli aggressori ha urlato "ebreo" in arabo.Il pestaggio è stato filmato e postato sul web da uno degli aggrediti. L'episodio è stato definito "intollerabile" dalla portavoce di Merkel. Il governo ha dichiarato che dal 1° maggio entrerà in carica un delegato governativo contro l'antisemitismo, per ...

Aggressione antisemita a Due giovani ebrei a Berlino - VIDEO : Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino, nella serata di ieri, e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su internet , IL VIDEO PUBBLICATO SU SITO BILD , . Secondo la ...

Palermo : detenzione di droga - arrestati Due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bo

Un amore senza fine - su Canale 5 l'amore travagliato tra Due giovani : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.mediaset.it/Canale5/ , previa registrazione al sito, e in replica grazie a Mediaset on demand . Un amore senza fine: ...

Lanciano pietre contro gli avversari e offendono i Carabinieri - nei guai Due giovani tifosi - : Oltraggio a Pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e lancio di materiale pericoloso: sono queste le accuse contestate a due tifosi di Bagnolo del Salento " un 27enne e un ...

Caserta - schianto auto-furgone : morti Due giovani - tornavano da una festa : Un ragazzo di 17 anni e un giovane di 30 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Casilina, nel Casertano . I due erano entrambi di Calvi Risorta e tornavano da una festa. Il ...

Ragusa Due giovani arrestati per droga : Weekend sicuro: controlli sulla fascia costiera scattano due giovani arrestati perchè trovati in possesso di 6 grammi di marijuana nello zaino.

Incendio doloso in un pub di Catanzaro Lido : Due giovani morti : Il bilancio è drammatico: due morti. Due persone sono morte in un Incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il "Tonninas", di Catanzaro Lido. Incendio pub "...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre Due medaglie per l'Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa ...