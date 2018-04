: Napoli 32 arresti per spaccio stupefacenti in varie città campane da commissariato di Nola e #SquadraMobile Il grup… - poliziadistato : Napoli 32 arresti per spaccio stupefacenti in varie città campane da commissariato di Nola e #SquadraMobile Il grup… - RosPalumbo : RT @poliziadistato: Napoli 32 arresti per spaccio stupefacenti in varie città campane da commissariato di Nola e #SquadraMobile Il gruppo c… - streethawk70 : RT @TutteLeNotizie: Traffico e spaccio di cocaina e hashish: 32 arresti nel Napoletano -

Arrestate 32 persone (5 le donne), appartenenti a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di hashish e cocaina.Diciotto sono destinatarie di misure cautelari in carcere, 14 ai domiciliari Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Nola (NA) sono durate due anni; molti i riscontri in flagranza di reato. Il gruppo aveva esteso il raggio d'azione a Avellino,Benevento e Caserta Compivano furti ed estorsioni per avere denaro da investire nel traffico.(Di mercoledì 18 aprile 2018)