“Dov’è?” Choc per i fan del vip Come ogni mercoledì si aspettavano di vederlo “al

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Quando lo ha annunciato, tutti si sono chiesti se stesse scherzando o stesse dicendo la verità. Sembra assurdo che tutto questo sia vero. È una cosa davvero molto triste, una notizia che non avremmo voluto leggere. La notizia che getta nel lutto tutti gli appassionati di oroscopi, specie di oroscopi di un certo tipo. Cosa è successo? Avete presente Antonio Capitani, il mitico astrologo di Vanity Fair, quello che, quando ti parla diandrà la tua settimana non si dimentica mai di soffermarsi suandrà dal punto di vista “suino” cioè quello del “formicare”? Ecco. Capitani è stato licenziato. Ora già vi vediamo con le mani nei capelli perché il suo oroscopo vi piaceva ec. Perché il suo oroscopo era diverso dagli altri oroscopi e vi eravate affezionati profondamente al suo modo di rivolgersi a voi… Ebbene, è la fine: Condè Nast, cioè l’editore di Vanity Fair che non se la sta ...