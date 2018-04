Dopo 10 anni Konami e UEFA annunciano la fine della collaborazione

eurogamer

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Come riportato nel comunicato ufficiale, la finaleChampions League del 2018 a Kiev segnerà ladi una fruttuosa partnership di 10trae la.Le competizioni sportive sono state un'esclusiva di Pro Evolution Soccer dal 2008 e, con la scadenza di questo accordo,si "concentrerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con", come dichiara il Senior Director of Brand & Business Development diDigital Entertainment, Jonas Lygaard.la finale di quest'anno, quindi, si possono considerare liberi i diritti perChampions League ed Europa League e, Electronic Arts, potrebbe tentare di accaparrarseli per il suo prossimo FIFA, anche se al momento non sono emerse notizie.Read more…