Donna scomparsa a Chiaramonte Gulfi | ancora nessuna notizia

Adua Della Porta - la Donna scomparsa a Parma - chiama e assicura : “Sono viva e sto bene” : La donna risultava scomparsa dallo scorso 28 febbraio. Dopo la recente dichiarazione Della mamma a Pomeriggio 5, Adua si è fatta risentire e ha osservato che "non mi ha ammazzato nessuno, il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex non mi ha ucciso".Continua a leggere