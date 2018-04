Don Matteo 12 Terence Hill | “le riprese inizieranno nel maggio 2019”

Don Matteo 11 - anticipazioni ultima puntata e indizi sulla dodicesima stagione : Dopo che gli ascolti sono rimasti strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo (giovedì 12 l’ennesima dominazione della prima serata), giovedì 19 aprile alle 21.25 su Rai1 si conclude la stagione numero undici della storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don Matteo ...

Terence Hill show a Che tempo che fa : dall’entrata in moto all’uscita stile Trinità - tra Don Matteo e l’omaggio a Bud Spencer (video) : Un'entrata spettacolare quella di Terence Hill a Che tempo che fa: il Don Matteo televisivo entra nello studio del programma di Fazio in moto, la stessa de "Il mio nome è Thomas", film con cui torna sul grande schermo dopo ventiquattro anni. Il suo nuovo progetto è una storia personale, che racconta molto dell'attore, tra atmosfere western, un omaggio al genere cinematografico che l'ha lanciato insieme all'amico Bud Spencer (in particolare c'è ...

Don Matteo 12 - si farà la nuova serie? Le parole di Terence Hill : Giovedì 19 aprile Don Matteo 11 chiuderà i battenti per quest'anno, con un gran finale che ci riserverà tante emozioni e sicuramente ci farà scendere anche qualche lacrimuccia. Nel trailer dedicato alla puntata finale si vede il piccolo Cosimo che sarà in fin di vita e Giulia la "capitana", che sarà ancora una volta alle prese con i problemi di cuore divisa tra Giovanni e Marco. Ma non solo, Seba e Sofia riusciranno a trovare anche loro il lieto ...

A SPOLETO FINALE DI STAGIONE DI Don Matteo 11 : SPOLETO Un evento speciale per salutare l'undicesima STAGIONE di Don MATTEO insieme ai protagonisti della fiction "made in Italy" più amata della tv. È in programma giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni ultima puntata del 19 aprile 2018 : Ci siamo, è il momento di darvi le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'ultima puntata: giovedì 19 aprile 2018 andrà in onda il capitolo conclusivo di questa intensa stagione, in cui abbiamo conosciuto nuovi personaggi e non è stato difficile affezionarsi a loro. Uno dei nuovi, però, sarà in pericolo di vita: Cosimo morirà nell'ultima puntata? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sull'episodio intitolato Il bambino di Natale non sono molto ...

Don Matteo 11 - riassunto puntata 12 aprile 2018 : Torna con un doppio appuntamento, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 11, la fiction con Terence Hill nei panni del parroco più famoso della tv italiana alle prese con nuovi casi su cui indagare insieme ai carabinieri. Questa sera vanno in onda gli episodi "Tutta la vita" e "Potere del perdono".Don Matteo 11, puntata 12 aprile 2018: Tutta la vita ...