Dodicenne si taglia le vene per un capriccio

Blastingnews

: 'Metti via quello #smartphone': la dodicenne rimproverata dal padre, si taglia il polso - Agenzia_Ansa : 'Metti via quello #smartphone': la dodicenne rimproverata dal padre, si taglia il polso - ruiciccio : RT @CialeX: Pensavo che la cosa piú assurda di questa storia fosse che la dodicenne si fosse tagliata il polso. Poi ho continuato a leggere… - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: 'Metti via quello #smartphone': la dodicenne rimproverata dal padre, si taglia il polso -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È nella città di Lecce che si consuma un'altra lite familiare che porta il tribunale minorile all'attenta analisi del rapporto fra padre e figlia in questione. Incredibile come il mondo della tecnologia abbia sia migliorato che peggiorato la nostra epoca. Nella vita è importante vedere sia il lato positivo, di una determinata situazione, sia quello negativo. La famiglia leccese sicuramente si è imbattuta nel lato negativo delle risorse che offre il mondo online. Di fatto la figlia, di soli 12 anni, perde la testa quando viene ammonita dal padre, che preoccupato per lei, le impone di staccarsi dal suo telefono cellulare. Presa dalla rabbia per la punizione ricevuta, da un papà preoccupato, siun polso anche se la ferita fortunatamente non risulta grave dal punto di vista fisico. Difatti non risulta esserci stato nessun ricovero ospedaliero per il polso della ragazza; solo qualche ...