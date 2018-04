Dobbiamo essere ottimisti o pessimisti?

Serie A Bologna - Donadoni : «Sampdoria forte. Dobbiamo essere concreti e cinici» : Bologna - "Ognuno ha i suoi obiettivi: la Samp si gioca le carte per entrare in Europa, mentre noi vogliamo vogliamo migliorare la classifca e dare continunità a quanto fatto domenica" . Il tecnico ...

Monchi : 'Contro la Lazio Dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi' : 'Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso. Domani dobbiamo essere 11 giocatori che ...

Juve beffata ed eliminata - Allegri : 'Dobbiamo essere più forti' : Roma, 12 apr. , askanews, La Juventus sfiora l'impresa al Santiago Bernabeu. Va in vantaggio 3-0 , 2'e 37'pt Mandzukic, 16'st Matuidi, eguagliando il risultato dell'andata ma alla fine trova la beffa ...

Kolarov : 'Dobbiamo essere più cattivi - ma niente drammi : la corsa Champions non è chiusa' : Kolarov A SKY SPORT Approccio molle e fase difensiva troppo rilassata. Non credo sia stato eccessiva, hanno fatto due gol su due tiri, non ricordo altro. Io qui parlo del risultato, il mister parla ...

Perché Dobbiamo essere giudicati per il nostro aspetto? : La cronaca racconta che la ragazza morta il 4 aprile, forse suicida, a 15 anni alla stazione di Torino si definisse una non-magra . «Il problema è il giudizio esterno», spiega Antonio Cerasa , dell'...

Perché Dobbiamo essere giudicati per il nostro aspetto? : «Non sono incinta, sono semplicemente grassa», ha risposto Drew Barrymore a una fan che le chiedeva se fosse in attesa del terzo figlio. L’episodio è stato raccontato pochi giorni fa dall’attrice e si unisce a decine altri che stigmatizzano l’essere grassi. È successo a una coppia di sposi americani di fare causa alla fotografa delle loro nozze, con photoshop li aveva smagriti e loro non erano d’accordo. Si chiama body shaming la tendenza per ...

Lazio - Parolo e Lulic in coro : 'Non Dobbiamo pensare di essere già in semifinale' : Ha firmato il 300esimo gol Europeo della Lazio, Marco Parolo. Il mediano biancoceleste, segnando il momentaneo 2-1 nella vittoria per 4-2 contro il Salisburgo è entrato nella storia del club. 'È un ...

Juventus - Buffon : ''Storia incorona il Real - noi Dobbiamo essere ambiziosi'' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%'. Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

MARCELLO MORDINO - POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ “Dobbiamo essere disponibili 7-8 mesi l’anno” (Verissimo) : MARCELLO MORDINO, attore siciliano noto per essere uno dei postini di C’è POSTA per te, nello studio di Verissimo per raccontarsi e parlare della sua esperienza al fianco della De Filippi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 04:20:00 GMT)

Trump : Dobbiamo essere pronti per le guerre stellari : Trump: dobbiamo essere pronti per le guerre stellari Donald Trump sembra avere le idee chiare, prepara un esercito dello spazio pronto ad un eventuale guerra stellare. Presto conquisteremo Marte afferma Donald Trump, e potremmo aver bisogno di forze armate spaziali», parlando ai soldati della Marine Corps Air Station Miramar di San Diego. Un commento alla Trump, che potrebbe tuttavia cambiare il corso della ...

Atalanta - Gasperini : "Dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato" : Il tecnico ha poi dichiarato: 'Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Peccato per il primo gol subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il ...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non Dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...

Dazi Usa - la Ue insiste : 'Dobbiamo essere esclusi' : La Ue 'continua a ritenere di dover essere esclusa' dai Dazi Usa, e insiste per avere 'chiarezza' sulle 'indicazioni' per chiederne l'esenzione dopo l'incontro di sabato che non ha portato i ...