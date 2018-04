Divorzio e difficoltà economiche fanno male al cuore | lo studio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ungià fragile può essere molto provato da eventi difficili come un, aumentando il rischio di un secondo infarto o di un nuovo ictus. E’ quanto emerge da unodel Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sull”European Journal of Preventive Cardiology’. Sono stati analizzati 29.226 pazienti svedesi sopravvissuti a un infarto da un anno, osservandone lo stato di Salute e quello socio-economico, oltre al livello d’istruzione e allo stato civile (i soggetti erano divisi fra sposati, single, divorziati e vedovi). I pazienti sono stati seguiti in media per quattro anni. Ebbene, loha mostrato che un, e condizioni sociodifficili, sono due fattori associati in modo significativo con un più alto rischio di incappare in un secondo evento cardiovascolare. In particolare, per i pazienti con più di ...