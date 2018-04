DISNEYLAND IN SICILIA | IL PARCO GIOCHI A TERMINI IMERESE Ecco perché ci sono solo

DISNEYLAND in Sicilia : il parco giochi a Termini Imerese/ A maggio l'incontro tra Regione e Disney : Disney land in Sicilia : il parco giochi sorgerà a Termini Imerese , l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:39:00 GMT)

DISNEYLAND in Sicilia - si aprono le trattative : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T14:20:03+00:00 ROMA – La magia di Disneyland in Sicilia. Per la precisione a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Ad accendere le speranze è l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, che ha annunciato l’inizio delle trattative con Walt Disney a inizio maggio. “A inizio maggio incontrerò i vertici della Walt Disney – ha […]