optimaitalia

: Dopo la pole di ieri, vince ancora uno strepitoso #Vettel e secondo trionfo di fila della Ferrari. Una vittoria da… - angelomangiante : Dopo la pole di ieri, vince ancora uno strepitoso #Vettel e secondo trionfo di fila della Ferrari. Una vittoria da… - all_music_it : Disavventura per J-Ax in volo verso Los Angeles, costretto alla sosta: “L’aereo era una… - OptiMagazine : Disavventura per @jaxofficial in volo verso Los Angeles costretto alla sosta: 'L'aereo era una scatoletta di tonno'… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) J-Ax inLosracconta la bruttache ha dovuto vivere in aereo. Investiti da una tempesta di pioggia, i passeggeri hanno optato per lo sbarco a Miami."Il nostro aereo sembrava una scatoletta di tonno da 50 persone, c'era una tempesta di pioggia su tutta la Florida. Perciò abbiamo deciso di guidare da Miami a Jacksonville anche se sono 6 ore". Il rapper si è quindi fermato per una brevema presto raggiungerà il suo collega Fedez, ormai a Losda mesi per stare vicino a suo figlio Leone ecompagna Chiara Ferragni. I due hanno sicuramente in mente qualcosa, ma ancora non si conoscono i contorni del prossimo futuro della coppia di Comunisti col rolex se non il grande evento allo Stadio San Siro del 1° giugno. Intanto, i due rapper hanno già annunciato i primi nomi degli ospiti del concerto che terranno presso la grande arena ...