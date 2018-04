Diritti televisivi in Serie B | cresce il valore del campionato | numeri pazzeschi

Blastingnews

: @Ariachetira Rotta ti hanno detto a chiare lettere che i 5 stelle non faranno mai un governo con dentro Forza Ital… - DeriuDeri1 : @Ariachetira Rotta ti hanno detto a chiare lettere che i 5 stelle non faranno mai un governo con dentro Forza Ital… - pako_1973 : Hai scritto associazione a delinquere senza scopo di lucro. Gli scudetti,le coppe, i diritti televisivi, gli sponso… - DeriuDeri1 : @agorarai il condannato si caga sotto se al governo ci saranno i 5stelle vedi leggi ad personam e legge sui diritt… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) LaB torna a far parlare di sè VIDEO. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai. Si parte da un dato: ildelcadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #B ha pubblicato il bando per itv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata all'occhio la cifra esorbitante nella casella prezzo minimo.B,da capogiro per itv Il prezzo minimo è di 60,5 milioni di euro a stagione, cioè 181,5 milioni di euro nel triennio. Si tratta di un aumento enorme rispetto al precedente triennio, in cui Sky si è aggiudicata itv per complessivi 64,5 milioni di euro. Insomma, per avere idelle gare di tutta laB, a partire dal prossimo ...