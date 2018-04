Diritti LGBT | quando essere gay al lavoro è ancora un problema

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In un mondo ideale tutti dovrebbero ricevere lo stesso – corretto – trattamento sul posto di. Purtroppo però per alcune persone la realtà è un’altra. Alcuni membri della comunità(lesbiche, gay, bisessuali e transgender) vivono, per esempio,situazioni lavorative tutt’altro che piacevoli. Secondo le stime dell’OMS, appartiene a questo gruppo il 5% della popolazione mondiale. Tradotto in lavoratori italiani, parliamo di oltre un milione di persone. Lo stigma sociale che colpisce la comunitàpiuttosto forte in diversi paesi. In Italia, ne è prova il fatto che molti lavoratorinon si sentono liberi di fare coming out. Mettiamo in chiaro una cosa: non è che tutti smanino dalla voglia di comunicare subito le proprie preferenze sessuali. Ma è altrettanto vero che acreiamo delle reti sociali importanti per le nostre vite. E se ...