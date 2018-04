Direttore Cia incontra Kim

Corea del Nord - incontro segreto Kim Jong-un con Direttore Cia Pompeo/ A giugno vertice Trump a Pyongyang? : Corea del Nord, incontro segreto Pompeo-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di Trump, pronto a coinvolgere Corea del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:20:00 GMT)

F1 - Morosini in pista : Ricciardo vince il Gp di Cina con grandi sorpassi e...il Direttore di corsa : E anche economia e scommesse. E, soprattutto, quando ci sono le scommesse di mezzo occorre che le decisioni non lascino adito ad alcun dubbio. In altre parole, sto dicendo che quando un direttore di ...

Roberto Giacobbo lascia la RAI : “Decisione da viceDirettore e dipendente di Rai2” : Rai, via Roberto Giacobbo: “Nessun dissenso con il servizio pubblico. I rapporti sono cordialissimi” E’ ufficiale. Roberto Giacobbo lascia la RAI. Ad Ansa il conduttore di Voyager annuncia così che va via dalla TV di Stato. Il presentatore parla di una “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2“. Alla base dell’addio a […] L'articolo Roberto Giacobbo lascia la RAI: ...

Cagliari - è ufficiale : ecco il nuovo Direttore sportivo : Cagliari, è ufficiale: ecco il nuovo direttore sportivo – Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di direttore sportivo. Carli sarà presente già questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Il neo DS rossoblù, 54 anni, ha lavorato sino alla scorsa stagione nell’Empoli, dove – dopo un passato da calciatore – ha costruito la sua carriera da dirigente. ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : esonerato il Direttore sportivo Rossi : Cagliari - Giovanni Rossi non è più il direttore sportivo del Cagliari . Il dirigente, un passato nella Juventus e nel Sassuolo, è stato sollevato dall'incarico dal presidente Tommaso Giulini e paga ...

“Mentana è diventato nonno o papà…”. Quella strana foto. Ma dietro lo scatto tenerissimo (divenuto nel frattempo virale) si nasconde un’altra curiosa verità. Ed è proprio “Nonno Chicco” a rivelarla sui social. Chapeau - Direttore! : Povero Enrico Mentana: è diventato nonno senza saperne nulla! Si far scherzare naturalmente, complice un “fake-scoop” pubblicato dal settimanale Chi. Il giornale, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il direttore del TG La7 intento a spingere una carrozzina. “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista ...

Opere abusive in area a vincolo : denunciati titolare e Direttore lavori : CEGLIE MESSAPICA - Un piccolo cantiere edile nelle campagne di Ceglie Messapica è stato sequestrato dai carabinieri forestali della stazione locale, che ha competenze su gran parte dell'area collinare ...

“In studio - prima della diretta…”. Morte Frizzi - il ricordo straziante del maestro Mazza. Fuori dalla camera ardente - il celebre Direttore d’orchestra si lascia andare a un racconto inedito sul conduttore scomparso : La camera ardente per Fabrizio Frizzi è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile rendere omaggio al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale. Non ce l’ha fatta a vincere quella battaglia che ci aveva confessato stesse combattendo ancora, dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, e per le cui conseguenze si stava ...