Diego Abatantuono voce di Earth Il film nelle sale per la Giornata della Terra

Diego Abatantuono ospite della redazione del Fatto venerdì 2 marzo alle 15 : qual è il suo personaggio che ami di più? (VOTA) : Settantuno film da protagonista, una carriera cinematografica lunga oltre quarant’anni, Diego Abatantuono torna in sala dall’1 marzo 2018 con Puoi baciare lo sposo, nel ruolo di sindaco del paese di Bagnoregio, costretto a sposare suo malgrado il figlio dichiaratosi all’improvviso gay con tanto di futuro sposo (Salvatore Esposito) già con l’anello al dito e pronto per le nozze. Una carriera, quella del 62enne Abatantuono , che è un lungo viaggio ...

Diego Abatantuono : «Mi sposo ancora con il cinema» : L’intervista è pubblicata sul numero 9 di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio 2018. La verità, vi prego, sul mestiere: «Fino all’adolescenza non immaginavo neanche lontanamente di fare l’attore. Però mia madre Rosa era la guardarobiera del Derby di Milano, io passavo lì tutte le sere e, a forza di frequentare l’ambito del cabaret, finii per rimanere coinvolto in quell’ambiente. Facevo il tecnico delle luci per I Gatti di Vicolo Miracoli e un ...