Diabete e obesità | Sud maglia nera | dieta e attività fisica le armi più efficaci

Diabete di tipo 2 : fare colazione tardi è un nuovo fattore di rischio per l’obesità : l’obesità è comune tra le persone con Diabete di tipo 2. L’avere una preferenza per la sera, che significa alzarsi tardi e andare a dormire tardi, è stato collegato ad un maggior rischio di obesità, ma la ricerca non ha ancora analizzato il fenomeno tra le persone con Diabete di tipo 2. Ora i ricercatori dell’University Of Illinois hanno voluto determinare se la preferenza per la sera o la mattina tra i pazienti con Diabete di tipo 2 è associata ...

Chi ama i dolci accumula meno grassi : rivoluzione per cura di Diabete e obesità : Chi ama i dolci accumula meno grassi. Una rivincita per i golosi ma anche un nuovo caposaldo nelle teorie dell’alimentazione che potrebbe costituire una vera e propria rivoluzione per le terapie di cura contro il diabete e l’obesità. E’ questa la sensazionale scoperta alla quale sono giunti i ricercatori dell’Università di Exter, in Gran Bretagna, basata su una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports. I golosi ...

DOLCI - CHI LI AMA ACCUMULA MENO GRASSO/ Scoperta importanti per nuove cure contro obesità e Diabete : DOLCI, chi li ama ACCUMULA MENO GRASSO: Scoperta predisposizione genetica, ma c'è rovescio della medaglia... Le ultime notizie sullo studio dei ricercatori dell'Università di Exeter(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Obesità : le noci pecan aiutano a combattere le malattie cardiovascolari e il Diabete di tipo 2 : Un nuovo studio dimostra che mangiare circa 40 grammi – un piccolo “pugno” – di noci pecan ogni giorno può proteggere gli adulti a rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Condotto dai ricercatori della Tufts University, questo studio ha scoperto che integrare noci pecan in una tipica dieta americana migliorava notevolmente la sensibilità all’insulina e aveva un effetto notevole sui marcatori della malattia cardiometabolica, in ...

Obesità e Diabete di tipo 2 : ecco come una colazione molto energetica aiuta a perdere peso : Nei pazienti con Obesità e diabete di tipo 2, un programma alimentare che include una colazione molto energetica favorisce la perdita di peso, migliora il diabete e diminuisce il bisogno di insulina, secondo un nuovo studio. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Tel Aviv University su 11 donne e 18 uomini che avevano in media 69 anni, Obesità e diabete di tipo 2 e che facevano uso di insulina. I pazienti sono stati assegnati in modo ...

Eccezionale efficacia del composto antiDiabete contro l’obesità : osservato calo di peso mai visto prima : Secondo un nuovo studio presentato al meeting annuale della Endocrine Society a Chicago, un composto che svolge le funzioni di un ormone naturale che regola l’appetito potrebbe aiutare le persone obese, ma non diabetiche, a perdere peso. La molecola alla base del candidato medicinale, detta semaglutide, ha una struttura chimica molto simile al peptide 1 dell’ormone glucagone (Glp-1), contenuto in farmaci che vengono normalmente ...