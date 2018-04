: Un boccone amaro per Di Maio Mandato a una berlusconiana doc E con Fico ingoierà un altro… - Affaritaliani : Un boccone amaro per Di Maio Mandato a una berlusconiana doc E con Fico ingoierà un altro… - CybFeed : #News #Di Maio:mandato Casellati per chiarezza - PolCorr : COMUNICAZIONE DI LUIGI DI MAIO INERENTE AL MANDATO DI GOVERNO A CASELLATI. #QUIRINALE -

L'affidamento dell'incarico a Maria Elisabetta Alberti"è un'occasione preziosa per fare". Lo ha detto il leader M5S Di. "L'Italia non può più aspettare - aggiunge Di- non solo per l'escalation internazionale ma soprattutto per lo stato in cui versano le famiglie italiane". Poi,"aesporremo le nostre posizioni e le nostre proposte, coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro". conclude.(Di mercoledì 18 aprile 2018)