E Di Maio vuole la Lega : «Mi fido di Salvini - ma deve muoversi in 7 giorni» : Il capo politico del Movimento 5 stelle: «Se non ci sono mosse, non restano che il Pd o le urne». Il vertice a pranzo con Davide Casaleggio

Di Maio - ultimatum a Salvini : «Tra qualche giorno un forno si chiude». Il leghista : «Vuole Renzi? Si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

Di Maio : "Aspetto ancora un po' - poi chiudo un 'forno'". Salvini : "Se vuole quello Pd si accomodi" : Il leader della Lega, in Molise per il tour elettorale che vede alle urne anche il Friuli, replica a Calenda: "Mai col Pd" e annuncia: "Se vinco le regionali Governo in 15 giorni". Il capo politico 5S: "Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Irresponsabili le sue dichiarazioni sulla Siria, bene Gentiloni"

Luigi Di Maio vuole conquistare il Nord e il M5s si spacca : la mossa kamikaze su Matteo Salvini : Luigi Di Maio punta a conquistare il Nord. 'Comunque andrà a finire con il governo', racconta un professionista lombardo mediatore tra la linea ortodossa di Beppe Grillo e quella governista a il ...