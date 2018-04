Di Maio istituzionale La svolta non decolla

Da istituzionale a bellicoso - Salvini in Friuli (con gli occhi su Roma) cambia registro : "Di Maio? Me ne frega meno di 0" : Il registro, per un giorno, è cambiato. Via i panni istituzionali del leader dialogante e responsabile, con l'orecchio rivolto all'unico avversario con cui sia disposto a formare un governo, i Cinque Stelle; e ritorno alla mise originaria e bellicosa, con la lingua che batte sui temi distintivi: migranti, sbarchi, espulsioni. Manca solo la ruspa. Matteo Salvini arriva in Friuli Venezia Giulia per sostenere il candidato alla Regione ...

Gelmini 'Con il veto su Berlusconi Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale' : 'Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono ...

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

Giorgia Meloni - la telefonata con cui ha distrutto Luigi Di Maio : 7 minuti - disastro istituzionale : 'Pronto sono Luigi Di Maio' . La telefonata del candidato premier del Movimento 5 Stelle a Giorgia Meloni non è andata molto oltre la presentazione. Secondo il Giornale , il colloquio con la leader di ...

I paletti di Di Maio e Salvini : 'No governo istituzionale' : Tutto questo è un 'vecchio modo di fare politica', come Di Maio non si stanca di ripetere. Il Pd dovrebbe piuttosto limitarsi a non intralciare l'avvento della 'terza Repubblica dei cittadini': un po'...

Di Maio a Stampa Estera 'No governo istituzionale. Voto non ci spaventa. Padoan avvelena i pozzi' : Poi l'affondo contro il ministro dell'Economia: 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una ...

Di Maio alla Stampa estera : no a governo istituzionale o di tutti : Infine una stoccata al ministro dell'Economia uscente: Padoan è irresponsabile, avvelena i pozzi. "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo ...

Di Maio : «No a governo istituzionale o di tutti. Tornare al voto non ci spaventa» : Il leader dei Cinque Stelle incontra la stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista». «Le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»