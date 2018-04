Di Maio e Fico vogliono sperdere Meglio un governo senza il M5S ' Ma l' Italia

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

MANDATO CASELLATI - M5S “VETO SU BERLUSCONI”/ Incontri con Mattarella - Fico e Gentiloni : trame Di Maio-Salvini : Governo, Mattarella convoca CASELLATI: oggi il MANDATO, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Luigi Di Maio - Danilo Toninelli sega le gambe a Roberto Fico : 'Se riceve incarico - non è politico' : Sui quotidiani di questa mattina si fa sempre più insistente l'ipotesi che Luigi Di Maio possa fare un passo indietro in vista della formazione del governo, magari a favore del presidente della Camere ...

Un boccone amaro per Di Maio Mandato a una berlusconiana doc E con Fico ingoierà un altro rospo : "O io premier o niente" tuonava Luigi Di Maio fino a poco fa, dando ultimatum a destra e a manca, aprendo alla Lega e al tempo stesso al Pd, per formare un'alleanza di governo ma sempre con la pregiudiziale della sua premiership Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

Governo - Renzi detta la linea al Pd : "Né con Di Maio né con Fico" : "La linea non cambia. Peraltro saremmo dei pazzi a farlo ora". Matteo Renzi in Senato per ascoltare l'informativa di Paolo Gentiloni sulla Siria, ribadisce ai fedelissimi la volontà di tenere ferma la...

Casellati - Fico o il "fattore G" : le scelte di Mattarella per un Governo senza Salvini e Di Maio : Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? È una domanda che gli italiani si pongono da oltre un mese. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 che hanno restituito l'immagine di un paese diviso in...

GOVERNO - LE OPZIONI DI MATTARELLA/ Di Maio e "cerchio magico" M5S contro possibile mandato esplorativo a Fico : GOVERNO, le OPZIONI di MATTARELLA: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Governo - le opzioni di Mattarella/ Ipotesi Roberto Fico : saltare Di Maio per superare il veto a Berlusconi : Governo, le opzioni di Mattarella: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le Ipotesi. Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Roberto Fico - così Sergio Mattarella farà fuori Luigi Di Maio : con l'aiuto di Silvio Berlusconi : A furia di tirare la corda, Luigi Di Maio rischia di vedere svanita ogni speranza di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio. Non solo i rapporti con le Lega di Matteo Salvini diventano ...

Fico riserva del Quirinale E Di Maio prova a fermarlo : D i veto in veto, Luigi di Maio vede allontanarsi la poltrona di Palazzo Chigi: il capo politico del M5s cambia bersaglio e punta a bloccare l'incarico esplorativo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe affidare a Roberto Fico. Fino a ieri Di Maio non voleva un'alleanza con Silvio Berlusconi. Oggi il veto colpisce il presidente della Camera: Di Maio vuole imporre a Fico di non accettare un eventuale mandato del capo dello ...

SCENARIO/ Fico - Renzi e Di Maio - il nuovo tris di Mattarella : Mentre sembra tramontato definitivamente il patto M5s-Lega, tira aria di un possibile accordo M5s-Pd benedetto dal Quirinale.

Di Maio e Fico : i gemelli diversi del M5S di nuovo in competizione : Nemici amici, fratelli coltelli: un topos della storia della politica. Dove una volta c'erano D'Alema e Veltroni, oggi ci sono Luigi Di Maio e Roberto Fico. Nella prima coppia era D'Alema che tacciava l'altro di leaderismo, accusandolo di aver impresso