Di Maio avverte | “Una settimana e spengo il forno con la Lega”  

lastampa

: LA PRIMA PAGINA DI OGGI Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd #FattoQuotidiano… - marcotravaglio : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd #FattoQuotidiano… - demian_yexil : RT @marcotravaglio: LA PRIMA PAGINA DI OGGI Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd #FattoQuotidiano #17april… - demian_yexil : RT @demmy747: Governo, Di Maio avverte Salvini: “Resta con Berlusconi? Aspetto ancora un po’, poi chiudo uno dei due forni” -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una, su per giù. È quanto Luigi Diè disposto a concedere ancora a Matteo Salvini. Una tagliola temporale che i leader dei 5 Stelle ha l’esigenza di fissare per rendere più credibile la sua minaccia: «Aspettiamo che Casellati consumi il suo mandato, poi se Salvini non rompe con Berlusconi, spegniamo ildella Lega». Una settiman...