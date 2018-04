Di chi è l' abito da sposa abbandonato sul Vesuvio?

Beyoncé al Coachella con le Destiny's child - ma l'abito si rompe : Beyoncé ha rischiato di rimanere nuda sul palco del Coachella , ma ha saputo reagire da grande professionista del palcoscenico. People riporta l'insolito avvenimento, occorso durante la performance ...

7 8 aprile - FRANCESCA MIchiELIN : IO NON ABITO AL MARE a Maglie - Lecce - e Bari : Inizio Spettacoli Ore : 21.00 Apertura Porte Ore : 19.30 Tipologia di Posto: POSTO UNICO Prezzo Biglietto: € 28,75 compreso diritti di prevendita I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in ...

Checco Zalone si sposa/ La compagna Mariangela Eboli in atelier a provare l'abito : lo scoop di chi : Checco Zalone pronto a sposare Mariangela Eboli? Il settimanale Chi ha paparazzato la donna in atelier intenta a provare l'abito bianco: a quando il lieto evento?(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:35:00 GMT)

“Non sarà bianco ma così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal royal wedding e dopo mesi di congetture - la bomba arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...

chiara Ferragni costretta a rinunciare alla notte degli Oscar per il piccolo Leone : ecco l'abito che aveva scelto : Chiara Ferragni costretta a rinunciare agli Oscar per amore del suo Leone. Dopo i recenti problemi, anche se poco preoccupanti e che sembrano essere rientrati, per la sua gravidanza, la influencer...

chiara Ferragni : «L’abito che dovevo indossare agli Oscar» : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

Matrimonio Harry e Meghan Markle/ chi è Antonio Berardi - lo stilista che farà l'abito da sposa? (Domenica In) : Matrimonio Harry e Meghan Markle: chi è lo stilista che realizzerà l'abito da sposa? A Domenica In oggi si parla delle nozze reali e delle scelte dell'attrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:17:00 GMT)

“Muori”. Minacce terribili per la bellissima vip italiana. Dopo il successo le è piombato addosso l’incubo : “chi mi minaccia sa dove abito”. Grande paura per lei e la sua famiglia : In questi giorni abbiamo assistito allo sfogo disperato di Nilufar Addati, la bella tronista 19enne di Uomini e Donne che ha ricevuto insulti molto pesanti. La ragazza nel corso della trasmissione ha infatti preso la parola per dire quello che le sta accadendo. Ma lei non è l’unica a subire attacchi così spietati dal web. Anche Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island ha voluto raccontare la sua storia, parlando con il ...

L'abito di cioccolato debutta in passerella con Davide Comaschi | FOTO : Moda e cioccolato convolano a nozze al "Salon du Chocolat", la kermesse dedicata al cibo degli dei in corso a Milano fino a domenica 18 febbraio. Davide Comaschi, World Chocolate...