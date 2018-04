Design | minimal e leggerissima | libreria Claro vince Intesa Sanpaolo Award

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Unain stilecomposta di assi in compensato di betulla del peso totale di circa otto chili, assemblate a incastro come un puzzle. Si chiamaed è il progetto vincitore dell’, il premio organizzato dall’istituto di Ca’ de Sass in occasione del Salone del Mobile di Milano, per incoraggiare lo sviluppo del talento nei giovanier. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta questo pomeriggio nell’Arena del SaloneSatellite, al padiglione 13-15 di Rho FieraMilano.Il progetto, spiega all’Adnkronos Miguel Angel Jimenez, ideatore dell’opera con lo studio Mutarq, “è nato come un gioco di incastri; abbiamo pensato che ci sono tantissimi progetti realizzati come i puzzle, ma ci siamo detti ‘possiamo fare ancora di più’. Così abbiamo scelto il legno, ...