Design : Atm - nel primo giorno Salone +15% a Rho Fiera con M1 : Milano, 18 apr. (AdnKronos) – Numeri in crescita per i passeggeri trasportati sull’intera rete metropolitana Atm nel primo giorno del Salone del Mobile. Sono stati quasi 35mila i passeggeri arrivati a Rho Fiera Milano con la M1, con un incremento del 15,7% rispetto a quelli del primo giorno della scorsa edizione.In aumento anche i passeggeri in generale, su tutte le linee della metro. Sono stati 1.478.000: un numero in crescita del ...