David Copperfield costretto a rivelare la sua magia più celebre

David Copperfield a processo : costretto a rivelare il trucco col quale fece sparire una persona del pubblico : I trucchi di magia non si svelano. Eppure David Copperfield , il celebre illusionista americano, è stato costretto a rivelare uno dei suoi giochi di prestigio più famosi. Il motivo? Una persona del pubblico , che era stata fatta " sparire " durante il trucco , ha fatto causa al mago per essersi fatta male nel frattempo. Lo spettacolo, tenuto nel 2013 all'hotel MCM di Las Vegas, prevedeva che una decina di persone, scelte a caso dal ...

